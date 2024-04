Comiso, maltrattamenti sulla moglie e divieto di uscire da sola: 29enne denunciato e allontanato da casa

L’avrebbe fatta vivere in un clima di sudditanza psicologica, impedendole di uscire da sola e di frequentare familiari e amici. Un 29enne di Comiso, in provincia di Ragusa, è indagato per lesioni e per maltrattamenti in famiglia. Negli ultimi anni l’uomo sarebbe stato responsabile di gravi maltrattamenti sulla moglie: l’avrebbe fatta vivere in un clima di sudditanza psicologica e le avrebbe impedito di uscire da sola e di frequentare familiari ed amici. Alla luce di gravi episodi di violenze fisiche e psicologiche e in seguito all’intervento della polizia per una lite in famiglia, la donna ha denunciato il marito, che è accusato di lesioni e di maltrattamenti in ambito familiare. Per il 29enne l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla persona offesa.