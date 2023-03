Comiso, aggredisce una ragazza per un parcheggio. Denunciato un anziano

Lite in strada per un parcheggio a Comiso, in provincia di Ragusa. Un anziano è stato denunciato per avere procurato delle lesioni a una giovane. In via cautelare all’anziano sono state ritirati un fucile da caccia e una pistola. È stata la 25enne a presentarsi al commissariato di polizia della cittadina del Ragusano per sporgere denuncia dopo essere stata aggredita per un parcheggio. In particolare, la ragazza ha raccontato agli agenti di avere parcheggiato la propria auto e, quando è andata a riprenderla, ha trovato là davanti un signore ultrasettantenne che le ha impedito di spostarsi. Visibilmente irritato, l’anziano sarebbe sceso dal mezzo e l’avrebbe strattonata violentemente, facendola sbattere contro un’auto.

Con difficoltà, la 25enne è riuscita a divincolarsi e a raggiungere il pronto soccorso dell’ospedale Guzzardi di Vittoria, dove è stata medicata. La ragazza ha anche fornito una descrizione del suo aggressore che ha permesso ai poliziotti di individuarlo. L’anziano è stato denunciato per i reati di lesioni e violenza privata. Poi, gli agenti hanno effettuato ulteriori controlli in casa dell’uomo dove hanno trovato una pistola e un fucile da caccia. In considerazione della condotta violenta dell’anziano, le armi sono state ritirate in via cautelare. L’ufficio di polizia amministrativa del commissariato di Comiso ha avviato a carico dell’uomo l’iter amministrativo per la revoca del porto d’armi e il divieto di detenzione delle armi.