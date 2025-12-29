Armato di coltello sul tram a Palermo: tenta di aggredire una donna incinta

Paura ieri sera sul tram della linea 1 a Palermo, dove un uomo con problemi psichici, già noto per precedenti episodi, è salito a bordo armato di coltello tentando di accoltellare una donna in stato di gravidanza, che viaggiava insieme a una bimba piccola e ad altri familiari.

È la terza volta che l’uomo semina il panico sui convogli della linea. I passeggeri, colti dal terrore, sono riusciti a mettersi in salvo abbandonando il tram e chiedendo aiuto a un altro mezzo in arrivo dalla direzione opposta. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia.

Uomo armato di coltello sul tram: «Potenziare la sicurezza a bordo»

«Anche stavolta abbiamo fatto denuncia per quanto successo – spiega Giuseppe Mistretta, presidente dell’Amat –. È una situazione molto grave. Lo abbiamo segnalato più volte, ma oltre questo non possiamo fare». Sull’episodio interviene anche il sindacato Orsa Trasporti, che esprime «piena solidarietà e vicinanza alla famiglia vittima di questo episodio inaccettabile» e chiede «interventi immediati e strutturali per garantire maggiore sicurezza sia agli operatori sia all’utenza». Tra le richieste, il potenziamento delle misure di tutela lungo la linea 1 e la presenza costante della sicurezza a bordo dei tram per l’intero arco del servizio.

