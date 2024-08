Adrano: un 30enne trovato in giro con un coltello nel marsupio è finito in carcere

Foto di Peter Remmers su Flickr

Un 30enne di Adrano, in provincia di Catania, è finito in carcere dopo essere stato trovato dagli agenti del commissariato in giro per la cittadina con un coltello dentro il marsupio. Per l’uomo, già in affidamento ai servizi sociali dopo una condanna a tre anni e un mese per spaccio di sostanze stupefacenti, il tribunale di sorveglianza ha emesso un’ordinanza di carcerazione.

Dopo essere stato denunciato per minacce, il 30enne si è reso responsabile pure del reato di porto ingiustificato di armi o oggetti atti a offendere. Durante un servizio di controllo del territorio, gli agenti lo hanno fermato mentre tornava a casa (dove aveva l’obbligo di permanenza dalle 21 alle 7). Nel corso della perquisizione, all’interno del suo marsupio è stato trovato un coltello a serramanico. Per questo, il magistrato di sorveglianza ha disposto la sospensione dell’affidamento in prova ai servizi sociali e il trasferimento in carcere dove il 30enne continuerà a scontare la pena.