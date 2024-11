Colonnina gpl utilizzata per ricaricare le bombole di casa: sequestrato distributore ad Acireale

Foto creata con IA

Nell’ambito di attività d’indagine coordinate dalla procura di Catania, finanzieri del comando provinciale, in esecuzione di un’ordinanza del gip, hanno eseguito il sequestro preventivo di tutti i dispositivi di erogazione di gpl installati in un distributore di carburante dell’Acese per omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro.

Dalle indagini della guardia di finanza di Acireale è emerso che nella stazione di servizio veniva eseguito, illecitamente, il riempimento di bombole gpl durante l’attività di distribuzione di carburante, aggravando il rischio per l’incolumità dei presenti.