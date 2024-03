Catania, sequestrate colombe con ingredienti scaduti: trovate in mezzo agli escrementi di topi

Quasi una tonnellata e mezza di preparati e basi per dolci è stata sequestrata dai carabinieri del Nas in due laboratori di pasticceria e in un’industria alimentare della provincia di Catania. Nello specifico, 1415 chili di prodotti sono stati trovati scaduti, senza etichettatura né tracciabilità. Una parte della merce era sistemata in un locale, utilizzato come deposito, con gravi carenze igienico-sanitarie: all’interno sono stati trovati escrementi di roditori.

I controlli hanno riguardato diverse città italiane, tra cui appunto il capoluogo etneo, e hanno consentito di individuare anche colombe e uova di cioccolato prodotte industrialmente che, una volta scartate e riconfezionate, sarebbero state vendute come produzione artigianale a un prezzo superiore. Sono stati sei i titolari di negozi denunciati all’autorità giudiziaria per l’ipotesi di tentata frode in commercio. Per lo stesso motivo, sono state sequestrate oltre 300 colombe e uova falsamente dichiarate di «propria produzione».