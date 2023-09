Tamponamento e lunghe code sull’autostrada Messina-Palermo

Lunghe code lungo l’A20, l’autostrada Messina-Palermo, a causa di un tamponamento tra veicoli all’altezza della galleria Scoppo. L’incidente si è verificato nel tratto compreso tra gli svincoli di Messina-Boccetta e Messina-Giostra, in direzione Palermo. Per questo, dal Consorzio per le autostrade siciliane (Cas) consigliano l’uscita allo svincolo di Messina-Boccetta per i mezzi che viaggiano in direzione Palermo.