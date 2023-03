Otto dosi di cocaina e cinque di crack in un casotto di legno ad Ortigia: arrestato un 60enne

A Siracusa, un uomo di 60 anni è stato arrestato dagli agenti del commissariato di Ortigia per detenzione e spaccio di droga. Il 60enne, già noto alle forze di polizia e sottoposto a sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, è stato colto in flagranza di reato, mentre nascondeva all’interno di un’intercapedine di un casotto di legno, in via Santi Amato, 8 dosi di cocaina e 5 di crack, pronte per essere vendute e una modica somma di denaro, probabile provento dell’attività di spaccio appena iniziata. L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari.

Durante i consueti controlli effettuati nei confronti di coloro che in città sono sottoposti a misure limitative della libertà personale, gli agenti hanno, inoltre, denunciato un 40enne reo di avere violato le prescrizioni della sorveglianza speciale.