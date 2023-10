Clochard trovato morto in piazza Giachery a Palermo, disposta autopsia

Un clochard è stato trovato morto questa mattina in piazza Giachery a Palermo. Si tratta di un ghanese di 55 anni. Sono stati i volontari che lo hanno assistito in questi anni a lanciare l’allarme. Pare che sul volto di Cristian, così si chiama, ci fosse un taglio. Non è stato stabilito se sia stato provocato nel corso di una colluttazione o da una caduta. La procura ha disposto l’autopsia per accertare le cause del decesso. Sarà l’esame eseguito alla medicina legale del Policlinici di Palermo ad accertare se vi siano lesioni e percosse. Le indagini sono condotte dalla polizia.