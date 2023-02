Circonvallazione Catania, traffico in tilt. «Giusto coprire le buche. Ma perché in pieno giorno?»

«Da qualche giorno, affrontare la circonvallazione di Catania è un’impresa ancora più ardua». A raccontare il disagio a MeridioNews è stato un automobilista che percorre l’arteria stradale quotidianamente per andare a lavoro. Lungo la corsia in direzione Misterbianco, il traffico subisce ulteriori rallentamenti (che si aggiungono a quelli cronici) a causa dei lavori di riparazione del manto stradale costellato di buche anche di una certa dimensione che mettono in pericolo soprattutto chi la percorre con mezzi a due ruote. Da qualche giorno, lungo la carreggiata (oggi poco dopo la traversa di via Santa Sofia) è fermo un camion con il materiale necessario sistemato nel cassone. E gli operai procedono alla copertura delle buche, scortati da un’auto dei vigili urbani. «È sacrosanto che si pensi a coprire le buche che, in certi casi – commenta l’automobilista – sono diventate anche pericolose voragini, ma è scandaloso che questi lavori vengano effettuati in pieno giorno aumentando i rallentamenti sulla circonvallazione che già, in condizioni di normalità, causano importanti disagi».