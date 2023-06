Circonvallazione Catania, da lunedì lavori per sistemare l’asfalto

Da lunedì 5 giugno ancora lavori e disagi alla circolazione sulla Circonvallazione di Catania. Lungo viale Odorico da Pordenone, in direzione Nesima, riprendono i lavori di scarifica e nuova bitumazione del manto stradale con più punti usurati e dissestati. Gli interventi, avviati nei mesi scorsi e già in avanzato stato di esecuzione, rientrano nel progetto di messa in sicurezza e riqualificazione dell’intera circonvallazione, con il rifacimento dell’asfalto delle due carreggiate dell’asse viario, la sistemazione dei marciapiedi con le alberature e la sostituzione dei guardrail.