Ciclone Harry, giunta straordinaria per i primi ristori alle aziende

Un primo atto di impegno con delle risorse rese velocemente disponibili. È quello definito oggi con un atto di giunta per i ristori ai danneggiati dal ciclone Harry. Si tratta del primo passo concreto al fine di fornire aiuti immediati per far fronte alle situazioni emergenziali. Focus, in particolare, per gli stabilimenti balneari devastati dal maltempo. Previsti ristori per 23 milioni di euro a favore delle imprese ricadenti sui litorali colpiti dal ciclone. Entro fine marzo contributi a fondo perduto, con un minimo di cinquemila euro, a tutti coloro i quali hanno subito un danno alle attività commerciali.

La riunione della cabina di regia sull’emergenza

Gli atti, da mandare in giunta, sono stati definiti nel corso di una riunione della cabina di regia sull’emergenza tenutasi ieri sera. Guidata dal presidente Renato Schifani e che si è tenuta a Palermo, a Palazzo D’Orleans. «Nella prima riunione post insediamento – ha detto il presidente della Regione – abbiamo definito gli atti che saranno oggetto di esame della giunta per quanto riguarda i ristori alle aziende colpite dal maltempo. Abbiamo fatto il punto anche sui balneari. La nostra task force sta esaminando tutte le ipotesi in campo: la logica è raggiungere l’obiettivo, utilizzare al meglio la spesa pubblica nel rispetto delle leggi e delle procedure».

Oltre al presidente Schifani hanno preso parte all’incontro Simona Vicari, esperta del presidente per le Infrastrutture, gli assessori al Territorio e all’ambiente Giusi Savarino, alle Infrastrutture e alla mobilità Alessandro Aricò e alle Attività produttive Edy Tamajo, il capo di gabinetto della Presidenza Salvatore Sammartano, il capo della Protezione civile regionale Salvo Cocina, il direttore generale dell’Irfis Giulio Guagliano, il vice commissario della Struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico Sergio Tumminello, il dirigente della Programmazione Vincenzo Falgares e i dirigenti generali dei dipartimenti che stanno affrontando l’emergenza.

Ora, dopo il passaggio in giunta e la trasmissione dei decreti ai dipartimenti che dovranno renderli operativi, la cabina di regia si è riconvocata per lunedì 2 febbraio. All’ordine del giorno l’analisi dell’avanzamento degli atti e le scelte successive.