Statale 188, venerdì scatta la chiusura di un tratto per lavori

Foto di Anas

Dalle 10.00 di venerdì 27 febbraio alle 19.00 di sabato 28 febbraio, la strada statale 188 Centro Occidentale Sicula sarà chiusa al traffico nel tratto compreso tra il bivio Centovernari e l’abitato del Comune di Palazzo Adriano, in provincia di Palermo.

La chiusura di un tratto della statale 188, la nota di Anas

La chiusura si rende necessaria per consentire l’esecuzione di interventi di manutenzione dell’opera idraulica situata al chilometro 134,150 della stessa arteria stradale. Le lavorazioni sono state programmate nelle giornate di venerdì e sabato al fine di limitare i disagi per l’utenza.

I percorsi alternativi

Percorso alternativo consigliato: gli utenti provenienti da Prizzi/Filaga e diretti verso Palazzo Adriano sono invitati a proseguire lungo la 118 Corleonese–Agrigentina fino al chilometro 58,200 (bivio Centovernari); da qui sarà necessario continuare in direzione dell’intersezione con la statale 188C, situata al chilometro 22,250 (bivio Belvedere), per poi proseguire fino al chilometro 0 (bivio Tortorici), in prossimità del chilometro 116,200 della statale 188. Una volta raggiunto il punto di innesto, sarà possibile immettersi sulla 188 e proseguire verso Palazzo Adriano.