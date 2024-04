Siracusa, chiuso un ristorante a Ortigia: trovati 230 chili di pesce avariato

In un ristorante nell’isola di Ortigia a Siracusa sono stati trovati 230 chili di pesce avariato. I carabinieri del Nas (nucleo antisofisticazione e sanità) hanno svolto un servizio straordinario di controllo nel settore della ristorazione. Nel corso dell’attività sono stati ispezionati un ristorante e un chiosco nell’isola di Ortigia.

Il rappresentante legale di un ristorante è stato denunciato per il cattivo stato di conservazione di circa 230 chili di prodotti ittici e sanzionato per oltre 8000 euro. Disposta la chiusura del locale di deposito alimenti. Il titolare di un chiosco, poco distante, è stato segnalato e sanzionato per 3500 euro: sono stati sequestrati circa 15 litri di sciroppi concentrati per bevande senza tracciabilità.