C’è un cavo telefonico pericolante: chiuso un tratto della Statale 120

A causa di un cavo telefonico pericolante, temporaneamente chiusa la statale 120 dell’Etna e delle Madonie all’altezza del chilometro 134 tra le località di Cerami e Troina, in provincia di Enna. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione dell’evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.