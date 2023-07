Sciacca, chiusa la Ss 115 per rimuovere un mezzo pesante dopo un incidente

La strada statale 115 Sud occidentale sicula è provvisoriamente chiusa al traffico dal chilometro 125,200 al chilometro 128,500, nel territorio di Sciacca (in provincia di Agrigento), per consentire le operazioni di rimozione di un mezzo pesante incidentato. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità, deviata su strada comunale in contrada San Giorgio, e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.