Ss 114, chiuso un tratto a Catania per un incendio

A causa di un incendio, è al momento chiuso un tratto della strada statale 114 Orientale sicula, fra i chilometri 110,300 e 113 in entrambe le direzioni, in località Catania. Da Anas fanno sapere che il traffico è deviato con indicazioni sul posto. Sono presenti i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e le squadre Anas per la gestione dell’evento in sicurezza e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.