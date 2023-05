Paternò, chiusa una pizzeria in centro: trovato dipendente senza contratto

I carabinieri hanno disposto la sospensione dell’attività di una pizzeria del centro di Paternò, in provincia di Catania, dopo avervi trovato al lavoro un dipendente che non era stato assunto regolarmente. Il controllo è stato effettuato dai militari della compagnia di Paternò supportati dai colleghi del nucleo ispettorato del Lavoro (Nil) e del Nas di Catania. Inoltre, i carabinieri hanno elevato al titolare sanzioni per un totale che ammonta circa a 6000 euro.