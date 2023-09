Chiusa per incidente l’autostrada Palermo-Catania in direzione del capoluogo etneo. Due mezzi coinvolti

A causa di un incidente al chilometro 50,250, l’autostrada A19 Palermo-Catania è chiusa provvisoriamente al traffico in direzione Catania dallo svincolo di Buonfornello. Nel sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, sono rimasti coinvolti due mezzi, uno dei quali è finito fuori dalla carreggiata.

Per permettere gli interventi dei vigili del fuoco di recupero del mezzo e ripristinare le condizioni di sicurezza è stata predisposta la chiusura della carreggiata con l’uscita obbligatoria allo svincolo di Buonfornello, verso l’A20 e l’A18. Sul posto sono presenti Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e consentire la normale transitabilità nel più breve tempo possibile.