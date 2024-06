Chiara Ferragni atterra a Catania: ecco l’ultimo scandalo del tuppo

Un nuovo scandalo si aggiunge alla figura di Chiara Ferragni. Oggi, l’influencer, è atterrata all’aeroporto di Catania, direzione Vulcano, dove domani si sposa la catanese Diletta Leotta con il calciatore Loris Karius. Vedremo di darvi notizie delle nozze, ma tanto già si sa chi c’è e chi non c’è e se non lo sapete vuol dire che non siete vip e con voi non ci parlo. Nel tragitto, la Ferragni ha avuto il tempo di scrivere l’ennesimo messaggio riguardante la sua situazione sentimentale: «Capisci i sentimenti quando te li fanno a pezzi. È bello rimettere insieme i pezzi. Vedere che alla fine stanno in piedi anche da soli».

È una Chiara in versione puzzle, dunque, quella che si avvia verso le Eolie. Certo, molti di noi sono presi troppo di collera perché ci identifichiamo con Ferragni che va al matrimonio dell’amica manco il tempo che è finito il suo. Tipo poteva anche dire: «No, non me la sento, sono troppo addolorata, buttata a stalla va», e invece no, Chiara c’è andata e ha fatto anche i selfie. Ma qui sta lo scandalo. Arrivata nell’aeroporto di Catania se n’è andata, giustamente, al bar. E ha pubblicato il selfie dal bar con la scritta: «Catania and my beloved Sicily». Vabbè che sua mamma è di origini siciliane, anzi addirittura Catanesi, però la Sicilia non è che ha portato fortuna al suo matrimonio che, come tutti ricorderanno, si è svolto a Noto, dove in questi giorni c’è Barbara D’Urso che dice a tutti che sta comprando casa lì, come dicono anche di Mick Jagger che sta comprando casa a Portopalo, anche se non ci sembra proprio vero vero. Ma comunque. Dicevamo. Anche se Catania è nel suo DNA cosa ha fatto Chiara Ferragni a Catania? Noi ancora non ci possiamo credere e ci sembra strano che ancora le testate nazionali non abbiano ripreso questo SCANDALO! Forse non se ne sono accorti.

Ecco, Chiara Ferragni, a Catania, in un bar, e diciamo bar, che si è presa? Il caffè e il cornetto. No, dico, a Catania, il caffè e il cornetto? E la granita? E la brioscia col tuppo? Ci sono catanesi che quando hanno visto la foto l’hanno subito defollowata. Ma non ti ha detto niente la mamma? Col caldo che si squaglia fai colazione col caffè e il cornetto? E va bene che sei moggia moggia e stai facendo i puzzle coi tuoi sentimenti cercando di farli stare in piedi da sola, ma non è che ci devi fare venire il latte alle ginocchia anche a noi? Al ritorno, per favore, Chiara, posta una foto con la granita. Se vuoi essere catanese in pietra, al posto della brioscia, mangiatela col panino caldo. Ma va bene anche la brioscia ma deve averci il tuppo e deve essere impastata con l’uovo, altrimenti non vale. Il caffè te lo puoi prendere dopo. Ma freddo! Freddo! Chiara! Se ne è partita per Vulcano e manco si è bevuta un latte di mandorla. SCANDALO AL SOLE!