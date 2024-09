Nel centro comunale di Librino «raccolte 114 tonnellate di rifiuti in un mese»

Centoquattordici tonnellate di rifiuti sono state conferite in un mese nel nuovo centro comunale di raccolta di viale Biagio Pecorino a Librino-San Giorgio, in provincia di Catania. Il Ccr (isola ecologica) è stato inaugurato giorno 1 agosto e in trenta giorni ha fatto registrare «risultati incoraggianti».

È quanto emerge da un primo bilancio prodotto da Ecocar Ambiente, azienda che dal 2021 opera a Catania – nel Lotto Sud nell’ambito della raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e che gestisce con il proprio personale anche la nuova infrastruttura. L’isola ecologica di Librino-San Giorgio, la terza operativa del capoluogo etneo – oltre a quelle di via Gianni a Picanello e viale Tirreno a Trappeto Nord – è stata realizzata grazie al progetto presentato dall’amministrazione comunale e finanziato con i fondi comunitari del Pon Metro, insieme ad altri tre Ccr, anch’essi prossimi all’operatività, realizzati in via Montenero, via Forcile e tra le vie San Filippo Neri e Vagliasindi.

«Le 114 tonnellate di rifiuti conferite dagli utenti nel mese di agosto presso il Ccr entrano nel conteggio generale della raccolta differenziata – ha affermato Benedetto Diana, referente Ecocar – Si tratta perlopiù di inerti (rifiuti provenienti da attività di piccola edilizia domestica), legno e ingombranti. Tutto materiale che normalmente fa un’altra fine e che, invece, ora viene avviato a recupero attraverso il canale corretto». Il Ccr di viale Biagio Pecorino – luogo sorvegliato e attrezzato a disposizione dei cittadini di Catania, che vi possono depositare gratuitamente soprattutto i rifiuti urbani che non possono essere conferiti con la raccolta porta a porta – ha ricevuto nel solo mese di agosto la visita di 1082 utenti, con una media giornaliera di 42 presenze.

«L’8 per cento di tutti i rifiuti differenziati raccolti nel Lotto sud nel mese di agosto 2024 provengono dal Ccr – ha aggiunto Diana – e se consideriamo che agosto è un mese in cui in città ci sono meno persone del solito, considerato anche che a cavallo di ferragosto il centro è rimasto aperto solo di mattina, il dato è davvero incoraggiante. Siamo soddisfatti di quello che è successo fino a ora, la partenza è stata molto buona. Ci aspettiamo comunque un incremento nei prossimi mesi, già a partire da settembre».