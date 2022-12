Cattolica Eraclea, uomo ucciso a coltellate. Tutto sarebbe scaturito da una lite

Un litigio per strada poi sfociato in un accoltellamento. Sarebbe questa la dinamica che ha portato alla morte del 52enne Carmelo Contarini di Cattolica Eraclea, in provincia di Agrigento. Il presunto autore dell’omicidio, un pensionato 66enne, è stato portato nella caserma dei carabinieri di Cattolica Eraclea per essere interrogato dal procuratore aggiunto Salvatore Vella.

La cittadina è sotto choc per la morte del 52enne e, al momento, nessuno sembra sbilanciarsi sulla natura dei rapporti che intercorrevano tra i due. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.