Foto di EDA Communication

Un grave incidente ha provocato momenti di grande apprensione lungo l’arteria che collega Catania a Vittoria, dove un camion che trasportava materiale plastico si è ribaltato finendo avvolto dalle fiamme. L’intervento dei soccorritori si è rivelato particolarmente complesso a causa dell’incendio sviluppatosi subito dopo l’impatto.

L’intervento dei vigili del fuoco

Secondo le informazioni diffuse da EDA Communication, il mezzo pesante si sarebbe capovolto per cause ancora in fase di accertamento. Poco dopo l’incidente il carico di plastica avrebbe alimentato rapidamente il rogo, creando condizioni molto difficili per chi è intervenuto sul posto.

Il conducente del camion è rimasto bloccato all’interno della cabina mentre il fuoco si propagava. I vigili del fuoco hanno avviato immediatamente le operazioni di soccorso, lavorando tra fumo intenso e temperature elevate per riuscire ad avvicinarsi al veicolo. L’estrazione dell’uomo è stata particolarmente delicata e ha richiesto oltre mezz’ora di lavoro prima di riuscire a liberarlo dalle lamiere.