Catania, un concerto dedicato a Battiato inaugura la stagione della Sala Futura dello Stabile

Dal­l’e­spe­rien­za di An­ge­lo Pri­vi­te­ra e dal­la voce di Fa­bio Cin­ti na­sce Over and over again, con­cer­to de­di­ca­to a Fran­co Bat­tia­to, un viag­gio nel­la sua mu­si­ca che arriva a Sala Futura, nell’ambito della stagione del Teatro Stabile di Catania, il 7 e l’8 gennaio ore 21.

Ta­stie­ri­sta e pro­gram­ma­to­re di Fran­co Bat­tia­to per ol­tre tren­t’an­ni, An­ge­lo Pri­vi­te­ra, con la sua pro­fon­da co­no­scen­za del­le so­no­ri­tà del can­tau­to­re si­ci­lia­no, in­sie­me a Fa­bio Cin­ti (Tar­ga Ten­co per il suo adat­ta­men­to ca­me­ri­sti­co de La Voce del Pa­dro­ne), por­teranno sul pal­co i suc­ces­si di Bat­tia­to con i suoi ar­ran­gia­men­ti ori­gi­na­li, impreziositi da contributi video e testimonianze di personalità che con Battiato hanno condiviso momenti musicali e di vita.

Già in settembre la loro esibizione al Teatro Bellini, in apertura del Premio Le Maschere del Teatro Italiano, aveva suscitato grande emozione.

«Il nostro concerto è proprio un viaggio nell’universo di Franco – afferma Angelo Privitera – un omaggio a un grandissimo artista col quale ho avuto la fortuna di condividere oltre 30 anni della mia vita, non solo professionale ma soprattutto di vita quotidiana».

An­ge­lo Pri­vi­te­ra è di­plo­ma­to in pia­no­for­te pres­so il Con­ser­va­to­rio F. Ci­lea di Reg­gio Ca­la­bria. Ha svol­to di se­gui­to a Roma gli stu­di di per­fe­zio­na­men­to con il Mº E. Fels fre­quen­tan­do con­tem­po­ra­nea­men­te i cor­si di com­po­si­zio­ne te­nu­ti dal­la Mª Te­re­sa Pro­cac­ci­ni. Ha in­tra­pre­so gio­va­nis­si­mo la car­rie­ra con­cer­ti­sti­ca sia come so­li­sta che in duo, trio e or­che­stra, in­ter­pre­tan­do con doti in­na­te au­to­ri di mu­si­ca jazz e rock par­ti­co­lar­men­te vi­ci­ni allo sti­le clas­si­co. Nel ’92, al tea­tro del­l’O­pe­ra di Roma pren­de par­te, alle ta­stie­re e pro­gram­ma­zio­ne, alla pri­ma ese­cu­zio­ne as­so­lu­ta del­l’o­pe­ra li­ri­ca Gil­ga­mesh di Fran­co Bat­tia­to, con il qua­le il gio­va­ne ar­ti­sta con­so­li­da la col­la­bo­ra­zio­ne ini­zia­ta già anni pri­ma ed è con­ti­nua­ta per ol­tre 30 anni. Se­guo­no con Bat­tia­to le nu­me­ro­se tour­née di mu­si­ca leg­ge­ra e pop in Ita­lia e al­l’e­ste­ro con al­l’at­ti­vo ol­tre 2000 con­cer­ti e dal 1991 la par­te­ci­pa­zio­ne ai suoi la­vo­ri di­sco­gra­fi­ci. Im­por­tan­te è inol­tre l’at­ti­vi­tà di tra­scri­zio­ne del­la pro­du­zio­ne mu­si­ca­le del can­tau­to­re si­ci­lia­no, che or­mai da anni l’ar­ti­sta cura con par­ti­co­la­re at­ten­zio­ne. Di no­te­vo­le im­por­tan­za gli ar­ran­gia­men­ti mu­si­ca­li del­l’o­pe­ra Ottocento ese­gui­ta in pri­ma as­so­lu­ta ad Otran­to nel­l’a­go­sto 2009 e suc­ces­si­va­men­te tra l’al­tro an­che al­l’Ac­ca­de­mia San­ta Ce­ci­lia a Roma per il Va­ti­ca­no. È do­cen­te in ruo­lo di Let­tu­ra del­la par­ti­tu­ra al Con­ser­va­to­rio di mu­si­ca Vin­cen­zo Bel­li­ni di Ca­ta­nia dove, tra l’al­tro, tie­ne an­che cor­si di In­for­ma­ti­ca Mu­si­ca­le aven­do stu­dia­to mu­si­ca elet­tro­ni­ca con Pie­tro Gros­si.

Dal 2021, dopo la di­par­ti­ta di Bat­tia­to, por­ta in tour in­sie­me a Fa­bio Cin­ti e al Nuo­vo Quar­tet­to Ita­lia­no un con­cer­to de­di­ca­to al Mae­stro Over and over again, un viag­gio nel­la sua mu­si­ca, che lo ha vi­sto pro­ta­go­ni­sta in tan­te cit­tà ita­lia­ne e tra l’al­tro an­che al Tea­tro An­ti­co di Taor­mi­na.

Fa­bio Cin­ti, mu­si­ci­sta, can­tau­to­re, au­to­re. È del 2011 – a 33 anni, dopo la lun­ga for­ma­zio­ne fi­lo­so­fi­ca e mu­si­ca­le – il suo esor­dio di­sco­gra­fi­co con L’E­sem­pio del­le Mele, dove già com­pa­io­no i nomi del­le col­la­bo­ra­zio­ni ma­tu­ra­te nel tem­po. Su tut­te spic­ca­no quel­la di Mor­gan, di Mas­si­mo Mar­tel­lot­ta (Ca­li­bro 35) e Pa­squa­le Pa­nel­la, au­to­re del te­sto di un bra­no. A se­gui­re, nel 2012, Il Mi­nu­to Se­con­do e nel 2013 Ma­da­me Ugo – In que­st’ul­ti­mo, usci­to per Me­scal e pro­dot­to da Lele Bat­ti­sta, com­pa­io­no al­tre due im­por­tan­ti col­la­bo­ra­zio­ni, quel­la con Fran­co Bat­tia­to, au­to­re di un ine­di­to (Devo), e con Pao­lo Ben­ve­gnù -. Nel 2014 Tut­to t’or­na, al­bum che con­tie­ne una rac­col­ta di un­di­ci can­zo­ni trat­te dai tre di­schi pre­ce­den­ti riar­ran­gia­te per quar­tet­to d’ar­chi, pia­no­for­te e chi­tar­ra acu­sti­ca, sot­to la di­re­zio­ne del M° Car­lo Car­ca­no. L’an­no se­guen­te esce FQ, un ep di cin­que trac­ce elet­tro­ni­che/spe­ri­men­ta­li. L’al­bum suc­ces­si­vo (2016) sarà pro­dot­to da Pao­lo Ben­ve­gnù: For­ze ela­sti­che. An­che qui com­pa­io­no al­cu­ne col­la­bo­ra­zio­ni, su tut­te quel­la di Nada, a cui è af­fi­da­ta l’in­ter­pre­ta­zio­ne di un bra­no. Il 27 apri­le del 2018 esce La voce del pa­dro­ne – un adat­ta­men­to gen­ti­le: il ca­po­la­vo­ro del­l’1981 di Fran­co Bat­tia­to vie­ne ese­gui­to in un adat­ta­men­to per quar­tet­to d’ar­chi, pia­no­for­te, voce e cori. L’al­bum vie­ne ac­col­to con for­te en­tu­sia­smo sia da par­te del­la cri­ti­ca che del pub­bli­co, tan­to che Fa­bio Cin­ti vin­ce la pre­sti­gio­sa Tar­ga Ten­co 2018 nel­la ca­te­go­ria In­ter­pre­te di can­zo­ni. Il 24 apri­le del 2020, in pie­no con­fi­na­men­to da pan­de­mia, de­ci­de di far usci­re co­mun­que il nuo­vo al­bum: Al blu mi muo­vo, ac­col­to mol­to fa­vo­re­vol­men­te dal­la cri­ti­ca. Inol­tre: Fa­bio Cin­ti è sta­to pro­du­cer al fian­co di Mor­gan per set­te edi­zio­ni di X- Fac­tor. Ha già scrit­to mu­si­che per il tea­tro e per cor­to­me­trag­gi; ha aper­to i tour di Fran­co Bat­tia­to (2012/2013), Sci­sma (reu­nion del 2015), e date di Gior­gio Ca­na­li e Ma­rio Ve­nu­ti. Ha col­la­bo­ra­to an­che con Li­vio Ma­gni­ni, Fa­bio Zuf­fan­ti (sua è la voce del­l’al­bum In/Out e il bre­ve sag­gio sul ci­ne­ma con­te­nu­to in Fran­co Bat­tia­to – tut­ti i di­schi e tut­te le can­zo­ni – Ar­ca­na), Ire­ne Ghiot­to (con la qua­le ha scrit­to l’al­bum in in­gle­se The thin lie con il nome Pro­ject Mar­vis), Eli­sa Ros­si, Lu­cio Bardi. A Fa­bio Cin­ti è de­di­ca­ta una mo­no­gra­fia di Stu­dio XXXV Live in onda su SKY Arte e, sul­lo stes­so ca­na­le, par­te­ci­pa a as­sie­me a Mor­gan alla mo­no­gra­fia su La Voce del Pa­dro­ne per la se­rie 33 giri – Ita­lian Ma­sters.