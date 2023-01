Catania, Tari ridotta o azzerata in base all’Isee. Ecco come presentare la domanda

I nuclei familiari, residenti nel Comune di Catania, in possesso di un indice della situazione economica equivalente da 6.401 euro e non superiore a 12.000 euro (ultima dichiarazione Isee), possono beneficiare della riduzione o dell’azzeramento delle tariffe Tari 2022. Lo ha stabilito una delibera del Consiglio comunale dello scorso 29 dicembre sulla base di una proposta della Ragioneria generale e all’indirizzo politico del commissario straordinario Federico Portoghese, che prevede sgravi ai tributi con l’erogazione di contributi per utenze domestiche Tari 2022.

La misura rientra nell’ambito del contributo di solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche. I richiedenti dovranno presentare domanda, entro il 29 gennaio, sul sito web istituzionale e all’albo pretorio dell’ente, fornendo le informazioni e dichiarazioni di cui all’allegato schema di domanda. Le domande possono essere presentate anche mediante recapito a mano, o con invio raccomandata A/R o con plico analogo alla raccomandata inoltrato da corrieri specializzati, presso l’ufficio protocollo del Comune di Catania specificando sulla busta la seguente dicitura: “Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi per utenze domestiche Tari 2022“. Farà fede, a prescindere dalla modalità di trasmissione, la data di arrivo apposta dall’Ufficio protocollo del Comune.

Le domande possono essere recapitate anche a mezzo pec al seguente indirizzo: comune.catania@pec.it e tramite lo sportello telematico Catania Semplice sul sito web del Comune in cui è stata attivata anche una sezione https://www.comune.catania.it/citta-semplice/#/servizi/tributi per la presentazione delle domande per la riduzione della Tari.