Catania, stretta sui posteggiatori abusivi: tredici multe e una denuncia

Giro di vite della polizia di stato contro i posteggiatori abusivi nei quartieri del centro storico di Catania. Tra lunedì e mercoledì, gli agenti dell’Ufficio Generale e Soccorso Pubblico hanno multato 13 parcheggiatori abusivi.

Tre posteggiatori sono stati sanzionati tra via Dusmet, largo Paisiello e piazza Manganelli. Multati altri dieci, individuati tra piazza Federico di Svevia, via Dusmet, via Simeto, piazza Carlo Alberto, piazza Borsellino, via Cristoforo Colombo e via Mulino Santa Lucia. Il posteggiatore abusivo sanzionato in piazza Federico di Svevia, è stato, inoltre, denunciato per violazione del provvedimento del Dacur, con il quale il questore gli ha inibito la frequentazione di quella piazza.