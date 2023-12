Catania: arrestato mentre aspetta i clienti con la busta di droga in mano

Un 24enne è stato arrestato dai carabinieri lo scorso 7 dicembre in via Capo Passero, a Catania. L’uomo aspettava i clienti con una busta di droga in mano all’ingresso di un palazzo. Quando i militari si sono avvicinati per il controllo, il ragazzo, già noto per essere stato già arrestato negli ultimi 18 mesi anche per detenzione di armi clandestine, ha tentato di allontanarsi e ha cercato di disfarsi della busta appoggiandola sul davanzale di una finestra.

Una volta recuperata, all’interno di quest’ultima sono stati trovati 150 grammi di marijuana, già pronta per essere smerciata, oltre a diverse dosi di crack e una ventina di palline di cocaina. Durante la perquisizione, i militari hanno trovato anche 410 euro in banconote da diverso taglio nelle tasche. La droga e i soldi sono stati sequestrati, mentre il ragazzo è stato posto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.