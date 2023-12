Catania, beccato a spacciare scappa e butta la droga

Un 24enne pregiudicato di Catania è stato arrestato e ristretto ai domiciliari per detenzione di droga ai fini di spaccio. Durante un servizio antidroga in via Capo Passero, nel quartiere San Giovanni Galermo, i militari hanno osservato i movimenti del ragazzo mentre era intento a parlare con il conducente di una Fiat 500, da cui, poco dopo, aveva ricevuto qualcosa. Una volta scattato il controllo, i carabinieri hanno circondato i due uomini chiudendo ogni possibile via di fuga.

Il 24enne, che ha subito capito cosa stesse accadendo, nella speranza di poter sfuggire alla cattura è scappato a piedi verso via San Zenone, ma è stato raggiunto poco dopo. Durante la fuga, l’arrestato aveva anche lanciato una busta di plastica con dentro dieci grammi di marijuana suddivisi in cinque dosi. Inoltre, a seguito della perquisizione personale, il 24enne è stato trovato con 445 euro in banconote di vari tagli. Sia la droga che i soldi sono stati sequestrati.