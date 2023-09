Spacciava mentre era ai domiciliari: 27enne arrestato per la seconda volta a Battiati

Un 27enne pregiudicato di Sant’Agata Li Battiati, nel Catanese, è stato arrestato dai carabinieri in flagranza per spaccio di droga. Ieri sera, alle ore 21 circa, una pattuglia è andata in via Moncada al fine di verificare il rispetto della misura cautelare a cui l’uomo era sottoposto. Tuttavia, entrando nella palazzina, i militari sono stati attirati da un odore acre, caratteristico della marijuana, rilasciato al passaggio di un 28enne che stava uscendo dal portone. Quest’ultimo è stato fermato per un controllo e ha ammesso di avere fumato uno spinello con un amico, consegnando ai carabinieri un involucro con circa 5 grammi di droga, che, come da lui confermato, aveva appena acquistato proprio dal 27enne sottoposto ai domiciliari. Una volta entranti nell’appartamento, è stato il 27enne stesso a cedere ai militari un barattolo di vetro con la marijuana dentro. Durante la perquisizione, in cucina sono stati trovati altri 80 grammi di droga, insieme al materiale per il confezionamento delle singole dosi e la somma di 230 euro.