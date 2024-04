Catania, spaccia dalla moto (che non ha l’assicurazione): arrestato 23enne

Avrebbe spacciato dalla moto, che era anche senza assicurazione. Stanotte a Catania un 23enne è stato arrestato dalla polizia: l’accusa è di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo – che ha tentato di eludere il controllo, dirigendosi verso via Vincenzo Giuffrida – è stato fermato in via Pirandello. Il 23enne, che ha dei precedenti penali, è stato subito perquisito: nello zaino sono stati trovati 236 grammi di marijuana, 25 di hashish, 32 di cocaina e 1270 euro in contanti. Ora il giovane si trova agli arresti domiciliari. All’uomo sono state contestate anche diverse infrazioni al Codice della strada. La moto, che era sprovvista di assicurazione, è stata sequestrata.