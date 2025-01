Catania, si spezza palo della luce. Ferito un operaio al viale Vittorio Veneto

Foto di Dario De Luca

Un operaio è rimasto ferito durante i lavori di manutenzione a un palo della luce lungo viale Vittorio Veneto, a Catania. L’incidente è avvenuto intorno alle 9.30, quasi all’angolo con via Giacomo Leopardi e via Gabriele d’Annunzio. Il palo si è spezzato facendo precipitare a terre l’operaio, che in quel momento si trovava su una scala, a un’altezza di circa tre metri. Il palo, come si vede da una foto, era piantato all’interno di un’aiuola con una parte in ferro arrugginita. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani e la polizia. Inevitabili le ripercussioni al traffico veicolare con parte della carreggiata che è stata bloccata per la presenza del palo. L’uomo è stato trasferito all’ospedale Policlinico. Al momento non si conoscono le sue condizioni di salute ma non sarebbe in pericolo di vita.