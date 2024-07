Catania: sfonda la porta di casa per minacciare l’ex moglie, denunciato

La polizia di Catania è intervenuta in aiuto a una donna di 21 anni dopo che l’ex marito, un 29enne, è riuscito ad introdursi in casa, sfondando la porta d’ingresso con calci e pugni. Già in passato l’uomo è stato denunciato dall’ex convivente per maltrattamenti al punto di avere già il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla donna. La stessa abitazione è stata inserita tra gli obiettivi sensibili, ma nonostante questo l’uomo si è presentato in casa ubriaco, per chiedere all’ex moglie di riallacciare la relazione sentimentale che, in realtà, era ormai finita da tempo.

L’uomo quando si è accorto dell’allarme lanciato dall’ex moglie, è scappato. Dopo essere stato rintracciato dalla polizia, il 29enne è stato denunciato e gli è stato notificato l’ammonimento del questore con il quale è stato intimato di desistere da qualsiasi forma di atto violento, sia verbale che fisico, come pure è stato invitato ad andare in un centro specializzato per intraprendere un percorso di recupero.