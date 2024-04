Catania, spaccio di droga vicino a due scuole: arrestato 20enne

Foto di Ivan Aleksic su Unsplash

Lo spaccio vicino a due scuole della città. A Catania un 20enne di origini straniere è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Più volte il giovane è stato notato dai carabinieri nei pressi di un chiosco che si trova tra una scuola superiore e una scuola media, sempre all’orario di entrata e di uscita dalle lezioni. In uno specifico appostamento dei carabinieri il 20enne è stato notato trafficare con un pacchetto di sigarette, dal quale però non ne ha mai estratta una. A quel punto i militari si sono presentati davanti al ragazzo e gli hanno chiesto i documenti. A quel punto il 20enne si è agitato, ha iniziato a balbettare e ha detto che non aveva fatto nulla: i carabinieri però non gli avevano ancora contestato niente.

A quel punto i militari hanno controllato il pacchetto di sigarette che il 20enne teneva in mano, trovando dentro 15 grammi di marijuana. Da lì la decisione di perquisire anche la casa del ragazzo, nella quale – in camera da letto – sono stati trovati due bilancini di precisione e altri 250 grammi di marijuana. Il 20enne è stato messo agli arresti domiciliari.