Catania, scoperto dai carabinieri con la droga negli slip. Arrestato 25enne

L’attenzione dei carabinieri ha riguardato una palazzina di via Cronato, a Catania, meta di numerosi giovani che entravano per poi andare via velocemente nel giro di poco tempo. Questo ha fatto supporre ai carabinieri che all’interno avvenisse lo spaccio di droga. Durante uno dei servizi di osservazione, i militari hanno notato un 25enne e una donna arrivare a bordo di uno scooter Honda Sh. L’uomo è entrato e subito uscito dalla palazzina, per poi allontanarsi insieme alla donna sullo scooter. Quando è ritornato sul posto ha trovato i militari che, dopo averlo perquisito, hanno trovato 50 grammi di cocaina negli slip, quantità sufficiente per ricavare 300 dosi che avrebbero garantito agli spacciatori un introito di tremila euro circa.

I carabinieri hanno arrestato il 25enne per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’Autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto, applicandogli inoltre la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.