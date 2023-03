Catania, scoperta e sequestrata una bisca clandestina: indagati organizzatori e giocatori

Una bisca clandestina è stata scoperta in un immobile nel quartiere Cibali di Catania. Sei persone sono state indagate in stato di libertà per avere organizzato, amministrato e diretto il gioco d’azzardo per essere stati promotori. Altre cinque persone sono state indagate per avere partecipato alla bisca come giocatori. Dopo i controlli e le perquisizioni da parte degli agenti della polizia del commissariato di Nesima, hanno sequestrato l’immobile, i soldi, un assegno emesso da un giocatore in favore di uno dei promotori, carte da gioco, fiches, una tabella segna punti e anche tutte le bevande alcoliche che venivano somministrate in modo irregolare agli avventori. Sono state elevate anche diverse sanzioni amministrative.