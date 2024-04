Catania, approvato progetto di riqualificazione per San Berillo: saranno spesi 2,5 milioni di euro

Il progetto è stato approvato e il cantiere dovrebbe partire alla fine dell’estate. La giunta comunale di Catania – su proposta dell’assessore ai lavori pubblici, Sergio Parisi – ha deliberato il progetto definitivo per la rigenerazione urbana di un’area di circa 10mila metri quadrati. Gli interventi riguarderanno piazza Turi Ferro (già piazza Santo Spirito) e via Di Prima, con l’annessa pista ciclabile. L’area è parte del vecchio San Berillo, quartiere limitrofo al centro storico di Catania.

Secondo quanto dice l’amministrazione comunale, «la zona interessata dai lavori – che ora per alcuni tratti è degradata e con scarsa regolamentazione degli spazi pedonali e di sosta delle automobili – verrà ridefinita secondo le nuove impostazioni della mobilità sostenibile», così da «riqualificare aree pubbliche di un tessuto urbano particolarmente significativo per la città». Il progetto – redatto dalla precedente amministrazione, presieduta dall’ex sindaco Salvo Pogliese – prevede la «graduale pedonalizzazione con sistemazione dell’intero percorso della pista ciclabile già esistente, la riorganizzazione della mobilità, la piantumazione di nuovi alberi e la creazione di aree verdi, una nuova illuminazione e spazi per la socialità».

Lo stanziamento – originariamente stabilito dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e ora garantito da altre linee di finanziamento dell’Unione europea – è di 2,5 milioni di euro. Secondo le previsioni, una volta superato l’ultimo passaggio – la redazione delle tavole esecutive del progetto – passeranno 60 giorni dall’inizio dei lavori. L’apertura dei cantieri quindi dovrebbe avvenire alla fine della prossima estate.