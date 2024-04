Rubano portafogli al supermercato e fanno acquisti con le carte di credito trovate: arrestati padre e figlio

Un metodo ormai consolidato: il padre – un uomo di 68 anni con precedenti per furto – ruba i portafogli ad alcune signore al supermercato, mentre il figlio – un 26enne incensurato – lo attende nel parcheggio, pronto per usare le carte di credito trovate. Due siracusani sono stati arrestati dai carabinieri per furto aggravato e indebito utilizzo di carte di credito e di pagamento. Secondo chi indaga, i due sarebbero dei ladri seriali di portafogli e avrebbero compiuto furti in alcuni supermercati di San Giovanni la Punta e di Tremestieri Etneo, in provincia di Catania. In alcune occasioni con le carte di credito i due avrebbero effettuato prelievi in alcuni sportelli bancomat, in altre avrebbero fatto acquisti.

In un episodio il 68enne avrebbe prima finto interesse per un piccolo cane che una signora aveva nel carrello, poi – approfittando di un momento di distrazione della donna – le avrebbe rubato il portafogli dalla borsa. Subito dopo padre e figlio sarebbero andati in un centro commerciale poco distante dal supermercato e il 26enne avrebbe usato le carte di credito della vittima per prelevare 1250 euro da uno sportello. In altre occasioni le carte sono state usate per acquisti in profumerie o in negozi di tabacchi. Dalla indagini dei carabinieri è emerso che tutti gli episodi contestati sono stati commessi dal 68enne, che in passato ha riportato numerose sentenze definitive per furto mentre era ai domiciliari. Ora l’uomo è stato portato in carcere, mentre il 26enne è ai domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico.