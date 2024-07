Catania, consegna droga al posto del cibo: rider arrestato dalla polizia

Al posto del cibo avrebbe consegnato diversi tipi di droga. A Catania un 38enne del luogo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nei giorni scorsi nella zona di piazza Borsellino una Volante della polizia ha notato che un rider, a bordo di uno scooter, appena ha visto l’auto delle forze dell’ordine ha subito invertito il senso di marcia. Insospettiti da questo comportamento, gli agenti hanno inseguito l’uomo e l’hanno bloccato in via Cristoforo Colombo. Il 38enne – che è stato identificato e perquisito – ha consegnato spontaneamente 23 involucri in cellophane che contenevano cocaina e che lui nascondeva nelle parti intime.

Gli involucri con la cocaina era 17, per un peso lordo di 8,19 grammi, mentre quattro contenevano Mdma (una droga sintetica), per un peso lordo di 2,87 grammi; altri due involucri, inoltre, contenevano cocaina rosa, per un peso lordo di 1,13 grammi. Addosso al 38enne sono stati anche trovati 560 euro, che la polizia ritiene guadagno illecito proveniente dall’attività di spaccio. Dentro il contenitore per la consegna del cibo non sono stati trovati alimenti, per cui probabilmente l’uomo lo usava come copertura per muoversi indisturbato mentre spacciava. Il 38enne è stato arrestato e messo ai domiciliari in attesa del giudizio per direttissima. Il processo per direttissima si può avere quando una persona è stata arrestata in flagranza di reato o quando ha confessato.