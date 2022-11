Catania, ragazzo prometteva passaporti in tempi brevi in cambio di soldi. Arrestato per truffa

Si mimetizzava tra gli utenti che si rivolgevano all’Ufficio passaporti della questura di Catania dicendo di poter far ottenere il documento in tempi brevi, millantando di avere conoscenze all’interno degli uffici. È la truffa escogitata da un ragazzo e scoperta dalla polizia dopo un controllo. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, il ragazzo si faceva versare 150 euro dalla vittima della truffa per poi promettere di far ottenere il passaporto in tempi brevi. Il reato si disvelava agli occhi del cliente solo quando il truffatore faceva perdere le proprie tracce, bloccando l’utenza telefonica inizialmente fornita per concordare appuntamento e dazione di denaro.

Il giovane è stato arrestato dalla polizia per i reati di truffa e traffico di influenze illecite, anche grazie alle denunce degli utenti dell’Ufficio che spiegavano alla polizia di essersi imbattuti in un interlocutore convincente e dall’atteggiamento affidabile e professionale, salvo poi rendersi conto di essere stati del tutto raggirati e artificiosamente indotti a versare il denaro. L’uomo, sottoposto agli arresti domiciliari dal pm di turno, sarà sottoposto ad udienza di convalida dinanzi al gip.

Foto di Jacmack34