Catania, pusher tenta di nascondersi nell’androne di un palazzo per sfuggire ai carabinieri. Arrestato

Un 51enne è stato arrestato dalla squadra Lupi dei carabinieri di Catania con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di droga. L’arresto è avvenuto dopo un controllo in via Capo Passero, in zona San Giovanni Galermo, Dopo averlo monitorato, i carabinieri hanno notato l’uomo mentre cedeva una dose dal finestrino di un’auto. I carabinieri sono intervenuti per fermare la cessione, ma alla vista dei militari il 51enne si è dileguato e ha tentato di trovare rifugio nell’androne di un palazzo.

L’intervento dei carabinieri hanno bloccato il pusher, che è stato perquisito e trovato in possesso di un marsupio, al cui interno hanno rinvenuto 16 bustine di plastica trasparente chiuse ermeticamente contenenti complessivamente 13 grammi di marijuana, 11 involucri termosaldati contenenti complessivamente 3 grammi di cocaina ed una radio ricetrasmittente, perfettamente funzionante, utilizzata per l’attività di spaccio. Il 51enne, pregiudicato, è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha convalidato l’arresto e disposto la misura degli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico.