Catania, l’ingegno del pusher con la gamba fratturata: seduto alla scrivania di casa trova il modo per aprire ai clienti

Nel quartiere San Cristoforo di Catania un 49enne è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Già noto alle forze dell’ordine per precedenti vicende giudiziarie in materia di droga, i carabinieri hanno monitorato gli strani movimenti attorno alla sua abitazione – di persone che sarebbero entrate e, dopo soli pochi minuti, uscite – fino a decidere di intervenire. Subito i militari hanno notato che l’appartamento era dotato di un sistema di sorveglianza con telecamere di sicurezza. Un cliente che, uscendo, ha lasciato la porta socchiusa ha consentito il blitz dei militari all’interno dell’appartamento al secondo piano della palazzina.

Una volta dentro casa, i carabinieri si sono trovati davanti il 49enne seduto dietro una scrivania con un tutore ortopedico alla gamba destra per una frattura. Limitato nei movimenti, l’uomo aveva realizzato un sistema di apertura della porta per evitare di doversi alzare per accogliere i clienti in casa: un cavo applicato alla serratura della porta. Sul tavolo sono stati trovati quattro involucri con quasi 20 grammi di crack, e circa 15 grammi di cocaina, un bilancino di precisione, il materiale per il confezionamento delle

dosi, una calcolatrice, un listino prezzi dei vari tipi di droga e 200 euro. Nello schermo del televisore, le immagini delle telecamere. L’uomo è stato arrestato ed è finito in custodia cautelare in carcere.