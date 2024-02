Catania, polizia sventa truffa dello specchietto dopo segnalazione vittima

La polizia di Catania ha sventato una truffa dello specchietto dopo una segnalazione pervenuta tramite l’app Youpol dalla stessa vittima. Gli agenti hanno denunciato per tentativo di truffa un 24enne. I poliziotti sono intervenuti in un’area di servizio e hanno trovato due automobilisti che litigavano tra loro per un presunto sinistro. La vittima della tentata truffa ha formalizzato querela nei confronti del 24enne.