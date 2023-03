Catania, gli trovano in casa un’arma e 500 grammi di cocaina: il blitz nato da una soffiata

Una soffiata ai poliziotti assicurava che in casa avrebbero trovato armi e droga. E così è stato quando il personale della Sezione antidroga della Squadra mobile di Catania ha effettuato un controllo in una abitazione di via La Marmora, nel quartiere San Leone. Perquisizione conclusa con l’arresto in flagranza di reato di C. P., 47 anni, nella cui disponibilità i poliziotti hanno trovato una pistola semiautomatica calibro 9 con matricola abrasa, munita di caricatore e 15 cartucce, oltre a sei involucri in plastica con un totale di circa 500 grammi di cocaina. Sequestrato il tutto, l’uomo è stato trasferito nel carcere di piazza Lanza. Adesso sono in corso le indagini per capire la provenienza della pistola e il suo eventuale utilizzo per commettere dei reati.