Catania, picchia la moglie davanti ai figli e la minaccia di morte: «Ti uccido a colpi di pistola»

Le botte in presenza dei figli minorenni, poi la minaccia di morte. Un 36enne è stato arrestato a Catania dalla polizia. L’uomo avrebbe picchiato la donna alla presenza dei figli minorenni e poi l’avrebbe minacciata di morte: «Ti uccido a colpi di pistola». Gli agenti sono intervenuti dopo la richiesta d’aiuto della donna al 112. Dopo essere stata soccorsa e medicata, la vittima ha riferito che il marito diventerebbe particolarmente irascibile quando fa uso di droga; in alcune occasioni l’uomo l’avrebbe anche costretta a comprare droga per lui.

La polizia ha eseguito una perquisizione domiciliare e una personale alla ricerca dell’arma con la quale il 36enne avrebbe minacciato di uccidere la moglie. L’uomo ha detto alle forze dell’ordine di non possedere una pistola e di aver pronunciato quella frase per intimorire la donna. In passato il 36enne è già stato oggetto di ammonimento da parte del questore, che gli ha intimato di rinunciare a qualsiasi forma di atto violento, sia verbale sia fisico; inoltre l’uomo era stato invitato a recarsi in un centro specializzato per intraprendere un percorso di recupero. Il 36enne è stato arrestato e ora si trova agli arresti domiciliari nell’abitazione dei genitori.