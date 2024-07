Catania, a piazza Verga un 75enne è morto per arresto cardiaco dopo una lite con un ragazzo

Un 75enne è morto a Catania, in piazza Verga. L’uomo è deceduto per arresto cardiaco dopo una lite con un giovane. Pare che il diverbio sia nato per questioni relative alla viabilità. Sul posto è intervenuta la polizia, che per ricostruire la dinamica della vicenda sta sentendo diverse persone che avrebbero assistito ai fatti.