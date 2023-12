Ultras del Catania assaltano il bus dei tifosi del Pescara

Il fischio d’inizio allo stadio Angelo Massimino di Catania è andato in scena regolarmente alle 20.30 per segnare l’inizio della partita dei quarti di finale di Coppa Itala di serie C tra il Catania Football Club e il Pescara. Meno di mezz’ora dopo, a poca distanza dallo stadio, in via Ala, un gruppo di ultras etnei intercettava intanto il pullman con a bordo i tifosi della squadra avversaria, attesi allo stadio con ingresso ritardato proprio per evitare eventuali scontri. Ipotesi che si è comunque verificata, dando vita a pochi minuti di guerriglia urbana, tra catene, bombe carta, fumogeni e urla. Immediato l’intervento della polizia: tra personale della Digos, del reparto volanti e agenti in assetto antisommossa hanno disperso gli ultras del Catania e permesso al bus con i tifosi del Pescara di proseguire. Al momento non risultano feriti, solo due poliziotti sarebbero stati refertati per qualche contusione. Secondo le prime ricostruzioni, un ultras sarebbe già stato fermato dalle forze dell’ordine e non è escluso che, nelle prossime ore, possano essere identificati altri autori del blitz.