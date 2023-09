Catania, parcheggiatori abusivi minacciano automobilisti

Durante un servizio di controllo del territorio nei quartieri catanesi di Picanello e Ognina, i militari hanno sorpreso e denunciato a piede libero due uomini di 42 e 31 anni. I due, entrambi di Catania, pretendevano dagli automobilisti somme di denaro per la sorveglianza della loro auto. Una vera e propria estorsione in quanto, molti cittadini che si trovavano a circolare in quelle zone, hanno segnalato di essere stati minacciati dai parcheggiatori abusivi circa la possibilità che la loro auto, qualora non avessero pagato il dazio per la sosta, avrebbe potuto subire dei danni o, nel caso peggiore, avrebbe potuto essere rubata.