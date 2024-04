Cocaina, crack, marijuana e skunk. Stamattina a Catania 200 agenti della polizia hanno arrestato 30 persone, indagate a vario titolo per associazione mafiosa, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, porto e detenzione di armi da fuoco – anche da guerra – e spaccio di droga. Le indagini legate all’operazione, denominata Terzo capitolo, hanno scoperto una fiorente piazza di spaccio gestita da un gruppo di trafficanti legati alla cosca mafiosa Arena. La sorveglianza della piazza era assicurata da un sistema di vedette che comunicavano tra loro soltanto via radio. Le indagini si sono avvalse anche di intercettazioni video, comprese quelle registrate da una telecamera nascosta davanti all’ingresso di un palazzo che era la base operativa per approvvigionamento e la vendita della droga.