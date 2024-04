Catania, 30enne cammina nudo per strada: denunciato per atti osceni

I pantaloni abbassati fino alle ginocchia e le parti intime in bella vista. Un 30enne di origine cubana è stato bloccato dalla polizia di Catania in via Messina, nei pressi di una palestra e di un supermercato. Alla presenza di diverse persone, tra cui alcune minori, l’uomo è stato sorpreso mentre camminava nudo per strada. Alla richiesta della polizia di rivestirsi, l’uomo ha mostrato insofferenza, ha chiesto agli agenti di lasciarlo in pace e di andare via, oltre a rifiutare di fornire la proprie generalità.

Dai controlli è emerso che il 30enne non ha un regolare permesso di soggiorno. L’uomo è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico, per rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale e per violazione dell’ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato.