«La società Catania Multiservizi Spa, con la chiusura in positivo del bilancio del 2023, ha definitivamente ripianato le perdite degli anni precedenti, uscendo dallo stato di disequilibrio». A dare l’annuncio è il presidente del consiglio di amministrazione Alessandro Corradi. Durante l’assemblea dei soci della Catania Multiservizi Spa – che si è svolta venerdì 10 maggio – il Comune di Catania, nella qualità di socio unico, ha approvato il bilancio societario al 31 dicembre del 2023, con un utile d’esercizio pari a 278.131 euro.

Dopo la dichiarazione di dissesto del Comune di Catania, dal 2018 al 2022 sono state applicate progressivamente delle decurtazioni degli importi contrattuali. Nonostante questo, la Catania Multiservizi Spa nel 2023 ha realizzato un fatturato pari a 10.506.100 euro garantendo tutti i servizi richiesti sia dal Comune e che da soggetti terzi. «Il raggiungimento di questi obiettivi – spiega Corradi – è stato possibile grazie all’impegno di tutti i dipendenti della società che ogni giorno svolgono il loro lavoro con responsabilità e dedizione». Per questo, oltre al presidente, anche i membri del consiglio di amministrazione Maurizio Arena e Nancy Leotta ringraziano tutto il personale.

«Il ritrovato equilibrio economico-finanziario – prosegue Corradi – deve essere mantenuto nel tempo per consentire alla società di avviare un percorso di valorizzazione e sostituzione del personale dopo i pensionamenti. Ma anche – aggiunge – per procedere a investimenti per un ricambio del parco mezzi». La prossima tappa sarà la sottoscrizione del nuovo contratto di servizio tra Catania Multiservizi Spa e il Comune di Catania: «I rapporti tra la società e l’ente sono improntati alla massima collaborazione. L’attenzione dell’amministrazione e del sindaco Enrico Trantino rispetto al miglioramento della qualità dei servizi della società – conclude Corradi – rappresenta un fatto estremante positivo».